EEUU y Ucrania firman un acuerdo para la explotación conjunta de minerales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Estados Unidos y Ucrania firmaron el miércoles el acuerdo que permitirá la explotación conjunta de minerales ucranianos, indicó ayer en un comunicado el departamento del Tesoro estadounidense. Ucrania cuenta con 10.000 yacimientos de tierras raras con 95 tipos de valiosos minerales

Según las condiciones del acuerdo, el texto firmado prevé la creación de un fondo de inversiones común entre ambos países sobre el que las dos partes tendrán la misma capacidad de decisión. Además, Ucrania asegura que con este acuerdo se garantizan las inversiones para impulsar su reconstrucción y recuperación económica, y abre la puerta a que EEUU envíe la ayuda militar adicional que el presidente Donald Trump se había mostrado hasta ahora reticente a aprobar.

En versiones anteriores del documento, EEUU tenía la última palabra sobre el funcionamiento del fondo, al que se destinarán el 50% de los beneficios que genere la explotación futura de los recursos naturales ucranianos.

Según Kyiv, otra de las mejoras es que se han excluido del acuerdo los proyectos de extracción de gas, petróleo y otras materias primas como el aluminio que ya están en marcha. Ucrania se reserva asimismo la potestad de decidir qué yacimientos comienzan a explotarse para extraer los recursos que contribuirán al fondo.

Estaba previsto que Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, ratificaran el acuerdo a finales de febrero en la Casa Blanca, pero eso se pospuso debido a una fuerte discusión que ambos líderes protagonizaron en el Despacho Oval.

El acceso a minerales raros en Ucrania era una exigencia de Trump, como forma de compensar los recursos que EEUUha destinado en los últimos años para apoyar al país europeo frente a la invasión rusa.

“EEUU se compromete a facilitar el fin de esta guerra cruel e insensata. Este acuerdo demuestra claramente a Rusia que Trump está comprometido con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Mientras, el expresidente ruso Dmitri Medvédev aseguró que el acuerdo de minerales y tierras raras firmado entre EEUU y Ucrania, al que definió como “un país que desaparece”, significa que Kyiv tendrá que pagar por la asistencia militar estadounidense con las riquezas minerales del país.

Por otra parte, Zelenski condenó ayer un nuevo ataque contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, en el que Rusia empleó 21 drones y mató, según las autoridades, a dos personas, y volvió a pedir sanciones que fuercen al Kremlin a un alto el fuego.

Primeros ceses por el escándalo de las filtraciones de seguridad en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, destituyó ayer a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y a su adjunto, Alex Wong, indicaron los medios estadounidenses.

El desencadenante fue el escándalo bautizado como Signalgate, que salió a la luz después de que Waltz incluyera, aparentemente por error, al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat de la aplicación Signal en la que durante cuatro días varios miembros del gabinete chatearon sobre los preparativos de un ataque militar efectuado en Yemen el pasado 15 de marzo. En dicho chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma de un ataque sobre rebeldes hutíes, lo que pudo poner en peligro a militares estadounidenses.El propio Waltz reconoció el error cuando el caso salió a la luz: “Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto”, dijo en la cadena Fox News.