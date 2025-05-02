El Gobierno dice que las eléctricas "todavía no son capaces" de determinar las causas del apagón

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El Gobierno ha insistido este viernes en que las causas del apagón todavía no se conocen y ha reclamado “prudencia” a la hora de señalar culpables. Después de varias informaciones apuntando a motivos como un fallo de los cortafuegos o un exceso de renovables, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha dicho que las eléctricas “todavía no son capaces de señalar cuál es el origen del problema”. “Nosotros somos muy prudentes y rigurosos”, ha dicho en declaraciones desde Valencia. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la situación en el sistema eléctrico es de “plena normalidad a todos los niveles” y que ahora “la prioridad es conocer las causas del apagón y evitar que se vuelva a producir”.

Bolaños ha hecho estas afirmaciones en un mensaje a las redes sociales después de presidir una nueva reunión del Comité de Situación que da apoyo al Consejo de Seguridad Nacional para analizar la crisis eléctrica.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado también en La1 que las causas todavía no se saben.

López ha defendido que el gobierno español está poniendo sobre la mesa “todos los recursos” para averiguar los motivos del apagón. “Ahora la prioridad es investigar, aclarar, aprender y mejorar”, ha dicho, remarcando que tienen que analizar millones de datos.

López ha criticado los intentos de culpar a las energías renovables del apagón y ha asegurado que detrás de estos movimientos hay “intereses económicos”. “Culpar a las renovables me parece profundamente injusto”, ha remarcado, acusando al PP de ser el “lobby de las nucleares”. Según él, abandonar las renovables sería un “error histórico”. Asimismo, Morant ha dicho que el ejecutivo español no tiene “ningún interés” en que los motivos del apagón sean unos u otros.

Por otra parte, este viernes la vicepresidenta Sara Aagesen, responsable del ministerio de Transición Ecológica, ha mantenido una reunión telemática con su homóloga portuguesa, María da Graça Carvalho, para tratar la situación.