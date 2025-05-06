Mas fue espiado por Pegasus durante 5 años desde julio de 2015 y anuncia una querella - CONGRESO DE LOS DEIPUTADOS

El expresident de la Generalitat Artur Mas fue espiado con el programa Pegasus durante 5 años, desde julio de 2015 hasta mayo de 2020, según hizo público ayer RAC1. El expresident ya aparecía en 2022 en el informe de Citizen Lab que destapó que unos 65 políticos y miembros independentistas de la sociedad civil catalana habían sido espiados.

Según RAC1, Mas fue la primera víctima de Pegasus en el Estado y la segunda del mundo. Su móvil recibió 32 infecciones coincidiendo con eventos o reuniones políticas importantes.

Mas recibió las primeras infecciones en su dispositivo móvil en julio del 2015, cuando todavía era president de la Generalitat. La primera, el 14 de julio, fue el día en que CDC y ERC llegaron a un acuerdo por la lista conjunta JxSí en las elecciones catalanas.

Luego se fueron sucediendo las infecciones en el móvil en días clave como el 3 de agosto de 2015, cuando anunció la fecha de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015; el mismo día de las elecciones; el 4 de julio de 2016, cuando se reunió en privado con el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont; y en febrero del 2020 coincidiendo con otro encuentro con Puigdemont, esta vez en Waterloo.

Ayer Mas y la exvicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría comparecieron en la comisión del Congreso que investiga la denominada “Operación Catalunya”.

Tras declarar en dicha comisión, Mas confirmó que presentará una querella criminal contra los responsables de la llamada “Operación Catalunya”. El expresident nombró a la cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, dirigida por Jorge Fernández Díaz, y a la del PP. “Tengo decidido presentar una querella criminal contra todas aquellas personas que en aquellos años causaron tal daño contra nuestro sistema democrático”, explicó Mas, que lo consideró una “obligación política”.

Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2011 y 2018, compareció en la misma comisión por la mañana y negó tener “ningún conocimiento” de la creación de la llamada ‘policía patriótica’ ni de la existencia de ‘la operación Catalunya’.

Afirmó que ella “nunca dio ninguna instrucción de crear ningún tipo de ‘policía patriótica’ ni de investigar a nadie”. “Mis únicas instrucciones en mi equipo han sido siempre cumplir con la Constitución y las leyes”, aseveró.

Mas, que compareció por la tarde, manifestó que “cuesta creer” que la número dos del gobierno de entonces “no sabía nada de lo que estaba haciendo el CNI”. “Si la vicepresidenta del gobierno español no sabe las operaciones de inteligencia importantes que está haciendo un organismo que depende de ella ¿se puede garantizar en serio la seguridad del Estado?”, preguntó.