Bruselas prohibirá los contratos de gas al contado con Rusia en 2025

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea presentó ayer su estrategia para desvincularse totalmente de las importaciones de gas ruso en 2027, que arrancará ya a finales de 2025 con la prohibición de todos los contratos de venta al contado existentes tanto por gasoducto como de gas natural licuado (GNL).

Asimismo, Bruselas tiene también previsto proponer medidas adicionales para prohibir a finales de 2027 las importaciones restantes de gas ruso importados en virtud de los contratos a largo plazo vigentes, cuya eliminación progresiva requerirá de un plazo de transición más largo debido a los mayores volúmenes para los importadores.

Según datos del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) durante el año pasado Francia habría liderado las importaciones de gas ruso con 2.700 millones de euros, seguida de Hungría, España con 2.000 millones e Italia 1.300 millones.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Barcelona calcula que el impacto de los aranceles de Estados Unidos en las exportaciones será de unos 1.055 millones de euros en Catalunya, los que supondrá unas tres décimas del Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), que integra a más de 34.000 compañías, pidió al Gobierno revisar el IVA de los sectores más afectados por los aranceles.

■ El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que anunciará próximamente aranceles para productos farmacéuticos “en las dos próximas semanas”, después de firmar una orden ejecutiva para promover la producción de este tipo de bienes en suelo estadounidense.

Mientras, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó al Pentágono reducir en un 20 por ciento el número de generales de cuatro estrellas en activo y en otro 20 por ciento el de oficiales generales en la Guardia Nacional.