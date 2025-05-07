Fumata negra: la primera votación del cónclave termina sin acuerdo

Publicado por agenies l Creado: Actualizado:

No hay consenso entre los 133 cardenales reunidos en el cónclave sobre quién debe ser el sucesor del papa Francisco. La elección del pontífice número 268 de la Iglesia católica comenzó este miércoles 7 de mayo con una primera votación en la Capilla Sixtina. Al no alcanzar ningún candidato los 89 votos necesarios —equivalentes a dos tercios de los electores—, las papeletas fueron quemadas en la chimenea instalada en la sala decorada por Miguel Ángel. En el exterior, la multitud congregada en la plaza recibió con resignación la señal del humo negro.