Illa garantizará 48 horas de energía a servicios esenciales

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer que el Govern impulsará una sala conjunta de emergencias en Catalunya y que trabajará para que todos los servicios esenciales puedan garantizar una autonomía de funcionamiento de 48 horas sin suministro eléctrico. Así lo afirmó durante su comparecencia en el Parlament tras el apagón, en la que los grupos de la oposición criticaron su gestión durante el fallo y su falta de autocrítica. El president, que defendió que afrontó la caída de la red eléctrica con “responsabilidad y rigor” y sin “pasarlo a otra administración”, explicó que la sala de emergencias, que se creará “tan pronto como sea posible”, integrará todos los servicios con las mejores tecnologías, y que se reforzará la red de Radiocomunicaciones de Emergencias y Seguridad de Catalunya (RESCAT). En la misma, dijo, estarán “los operadores de transporte, agua y energéticos”. Illa deseó contar el apoyo de los grupos para sacarla adelanta. Asimismo, afirmó que su Executiu trabajó en 4 prioridades durante el apagón: proteger a las personas, ayudar a recuperar el servicio, colaborar con las administraciones e informar de forma veraz. El president, que rechazó dar marcha atrás en el despliegue de las energías renovables, se mostró favorable a la comisión planteada por ERC para analizar y reforzar las estructuras eléctricas.

Durante en pleno, Junts criticó el “conformismo” de Illa y le reclamó “asumir responsabilidades” por la gestión informativa del apagón. Por su parte, ERC le acusaron de no actuara con “diligencia” pese a tener las competencias para hacerlo. Mientras, los Comuns animaron al president a avanzar hacia un modelo energético descarbonizado. El PP le pidió “reconocer sus errores y corregirlos”. La CUP afeó que actuó tarde” y Vox y Aliança le exigieron pedir “disculpas”.

Inversión de 1.100 millones para proteger infraestructuras

El Gobierno aprobó ayer una inversión de 1.157 millones de euros para mejorar las capacidades de ciberseguridad para proteger la información y los servicios de infraestructuras críticas. El anuncia llega en vísperas de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso sobre el apagón. El presidente tiene previsto anunciar medidas destinadas al refuerzo del sistema eléctrico aunque a priori no desvelará novedades sobre las causas del colapso. Por su parte, el comisario de Energía de la Comisión Europea, Dan Jorgensen, descartó que las energías renovables sean la causa del apagón eléctrico.