Catalunya investiga si se ha hecho un "uso fraudulento" de la ley trans en dos cambios de sexo a los Bombers

La consellera Parlon durante la visita a la Unidad de Drones de los Bomberos de la Generalitat

El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya está investigando si dos bomberos han hecho un "uso fraudulento" de la ley trans al cambiarse de sexo. "Estos casos están bajo investigación y se tomarán las decisiones que se consideren oportunas", ha dicho la consellera de Interior, Núria Parlon, al ser preguntada por la información que publica este lunes 'El Periódico' sobre dos casos de cambio de sexo en Badalona y Vic.

Según el rotativo, los dos bomberos pidieron el cambio de sexo y constan como mujeres en su DNI, pero no habrían cambiado ni su nombre, ni su apariencia, ni su conducta habitual. Parlon ha garantizado que actuarán ante cualquier indicio de uso fraudulento de leyes que se han creado para garantizar derechos.