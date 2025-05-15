Trump se reúne con el líder de Siria, al que veía terrorista

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer con el nuevo presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, en Riad, capital de Arabia Saudí, durante su viaje a Oriente Próximo. Al Sharaa ha pasado en pocos meses de ser un terrorista declarado por EEUU -que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre él- a fotografiarse con su presidente. El anfitrión del encuentro fue Mohamed bin Salmán, príncipe heredero saudí, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se conectó por vía telefónica. El martes Trump anunció el levantamiento de las sanciones para “dar una oportunidad de grandeza a Siria”, y ayer abogó por normalizar las relaciones e instó a Siria a hacer lo mismo con Israel.

Trump también estuvo en Qatar, donde alcanzó un acuerdo sobre seguridad y defensa que generará un intercambio de al menos 1,2 billones de dólares. El contrato incluye la mayor comanda de aviones -hasta 210- de la historia de Boeing, fabricante estadounidense, además del polémico “regalo” de un avión de lujo valorado en 400 millones de dólares, que la oposición demócrata considera ilegal.

Trump cerró el trato con el emirato el mismo día que entró en vigor la tregua arancelaria de 90 días con China, en la que los norteamericanos bajan los aranceles al 30% y el gigante asiático los baja al 10%.