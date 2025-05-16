Rusia y Ucrania acuerdan intercambiar a mil prisioneros de cada bando

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los equipos negociadores de Rusia y Ucrania acordaron en la reunión mantenida este viernes en Estambul intercambiar a la mayor brevedad posible a mil prisioneros de guerra de cada bando, lo que haría de este canje el más numeroso desde el comienzo del conflicto, anunció este viernes el jefe de la delegación ucraniana, el ministro de Defensa, Rustem Umérov.

"El resultado es un intercambio de mil personas, mil por mil. Ese es nuestro resultado de la reunión de hoy", dijo Umérov en una breve comparecencia ante los medios al término de la reunión. El jefe de la delegación ucraniana afirmó que ambos bandos ya han fijado una fecha para el intercambio pero dijo que no puede revelarla aún. Umérov sostuvo que el otro tema tratado en la reunión fue la posibilidad de declarar un alto el fuego. "Se ha hablado de todas las modalidades (posibles). Ahora nuestros colegas intercambian documentos", dijo Umérov en referencia al personal de perfil más técnico que participa en las negociaciones.

Preguntado sobre los próximos pasos, Umérov contestó que se conocerán una vez se haya hecho el intercambio de prisioneros. El ministro de Defensa ucraniano explicó que la exigencia rusa de que Ucrania renuncie a todo el territorio de las cuatro regiones parcialmente ocupadas que Moscú declaró como parte de la Federación de Rusia en el primer año de la guerra no se ha abordado en el encuentro de Estambul. Umérov insistió en que, por orden del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, los ucranianos sólo tenían en la agenda el alto el fuego y los intercambios de prisioneros.