Revilla mantiene acusaciones al emérito y pide que repatrie dinero

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ajeno al ruido mediático que generó ayer el acto de conciliación con el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, el rey Juan Carlos I salió a navegar por la ría de Pontevedra, donde arrancaba la tercera jornada de la Liga Española de la clase 6 metros. Como había adelantado a principios de semana, el emérito no acudió al acto de conciliación que se celebró por la mañana en los Juzgados de Santander, el cual terminó sin ningún avenimiento después de que Revilla se reafirmara en sus opiniones. “Yo no rectifico en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto”, señaló el regionalista a la salida de los juzgados de Santander. Al concluir sin acuerdo entre las partes, Revilla destacó que “nunca” antes se ha visto en un caso como este. –que le pedía indemnización de 50.000 euros por manifestaciones injuriosas y que se retractara– que no rectifica sus palabras. “¿Por qué un Borbón y Borbón-Dos Sicilias contra un Revilla Roiz Morante?”, abundó. Además, pidió al emérito que “repatrie el dinero que tiene por ahí”.