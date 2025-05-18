El Ejército israelí comienza su nueva ofensiva terrestre a gran escala en la Franja de Gaza

Pedro Sánchez con el presidente palestino, Mahmud Abás, durante la cumbre de la Liga Árabe. - POOL MONCLOA / FERNANDO VILLAR

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ampliaron ayer su ofensiva sobre la Franja de Gaza con una serie de operaciones enmarcadas en una operación denominada ‘Carros de Gedeón’, con la que buscan derrotar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y liberar a los rehenes capturados.

Al menos 18 personas habrían muerto en bombardeos israelíes en las inmediaciones de la localidad gazatí de Deir al Balá, uno de los principales objetivos de la nueva operación israelí, en el centro de Gaza, según fuentes del enclave palestino que elevaron a 63 el total de fallecidos en la Franja durante toda la jornada de ayer.

Las autoridades gazatíes elevaron ayer mismo a casi de 53.300 los muertos desde el inicio de la ofensiva militar israelí contra el enclave, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos palestinos, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial facilitado por las autoridades de Israel.

Paralelamente, Israel y Hamás confirmaron el comienzo de nuevas negociaciones para un alto el fuego en la Franja a las pocas horas del comienzo de la nueva ofensiva israelí.

El ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, anunció el retorno de Hamás a las conversaciones que tienen su sede en la capital de Catar, Doha, tras el inicio de la operación israelí. Poco después, un alto dirigente de Hamás, Mahmud Mardawi, confirmó a la cadena Al Arabiya el comienzo de una nueva ronda de negociaciones que se está llevando a cabo “sin condiciones previas” y “no se basa en propuestas israelíes”.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Bagdad (Irak) que España planteará ante Naciones Unidas que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare si el actual bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza cumple con el Derecho Internacional, y llamó a “redoblar la presión sobre Israel” porque “Palestina se desangra”.

Sánchez hizo este llamamiento durante su intervención en la XXXIV Cumbre de la Liga Árabe y a la que acudió como invitado.

En este contexto, avanzó también que España y Palestina están impulsando un nuevo proyecto de resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir a Israel “el fin del bloqueo humanitario impuesto a Gaza y el acceso completo y sin restricciones a la asistencia humanitaria”.

EEUU evalúa asentar a un millón de palestinos en Libia

El Gobierno estadounidense está evaluando la posibilidad de asentar a un millón de palestinos de forma permanente desde la Franja de Gaza a Libia, según indicó la cadena NBC News.

El plan estaría lo suficientemente avanzado como para que la Administración de Donald Trump lo haya hablado con el liderazgo libio y haya tenido al tanto a Israel, pero los detalles al respecto todavía son vagos y no se ha alcanzado ningún acuerdo final, añadió el canal con fuentes conocedoras del mismo.A cambio, el Ejecutivo de Trump estaría dispuesto a desbloquear para Libia millones de dólares en fondos que EEUU congeló hace una década.Ni el departamento de Estado ni el Consejo de Seguridad Nacional quisieron dar su versión antes de la publicación de la noticia y posteriormente un portavoz del Ejecutivo subrayó que dicho plan “no tiene sentido” y “no ha sido discutido”.