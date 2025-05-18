Trump tratará de reunir a Putin y a Zelenski para negociar el fin de la guerra

Imagen de los restos del minibús atacado en Sumi. - . EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que llamará mañana lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y luego al ucraniano, Volodímir Zelenski, para negociar el fin de la guerra de Ucrania.

Los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en su satisfacción sobre el reinicio del diálogo entre Rusia y Ucrania que comenzó el viernes en Estambul.

El Kremlin anunció además que hará llegar a la parte ucraniana una lista de condiciones para un alto el fuego y que determinados acuerdos podrían hacer posible un encuentro entre el presidente ruso y el ucraniano.

Mientras, al menos nueve personas fueron asesinadas ayer y siete más resultaron heridas como consecuencia de un ataque ruso con drones a un minibús en las inmediaciones de Bilopillia, en la región ucraniana de Sumi, según informaron las autoridades locales. Estas denunciaron que no se trata de “un simple bombardeo”, sino de “un cínico crimen de guerra” del Ejército ruso, que ha atentado “una vez más” contra objetivos civiles “ignorando todas las normas del Derecho Internacional y de la humanidad”.