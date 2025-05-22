Asesinado a tiros en Madrid un expolítico ucraniano ligado a Rusia

Los servicios funerarios se llevan el cadáver de Andriy Portnov, asesinado a las puertas de un colegio. - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

Andriy Portnov, expolítico ucraniano prorruso, fue asesinado ayer en las inmediaciones del Colegio Americano de Madrid, situado en Pozuelo de Alarcón. Portnov, de 52 años, recibió varios disparos en la espalda y en la cabeza sobre las 9:15, cuando iba a subir a su vehículo después de dejar a sus hijos en el colegio.

Los autores -presuntamente tres hombres- huyeron a pie por una zona boscosa cercana al colegio. La policía ha empezado la investigación con el análisis de los casquillos y de las cámaras para esclarecer los hechos.

Nacido en Lugansk, Andriy Portnov fue un importante abogado y político en Ucrania. Entre 2010 y 2014 fue asesor del gobierno del expresidente Víktor Yanukovich, el último líder prorruso de Ucrania, y ocupó el cargo de subjefe de la Administración Presidencial. Portnov participó en la elaboración de una serie de normativas, conocidas como las leyes del 16 de enero, para reprimir las protestas del Euromaidán de 2013 y 2014, que acabaron con alrededor de un cententar de muertos y buscaban un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea después de que Yanukovich fortaleciera los lazos con Rusia. Estas leyes restringían el derecho a manifestarse, endurecían el control a los medios de comunicación y de ONGs y limitaban derechos procesales mediante procedimientos judiciales sumarios.

Tras el Euromaidán y el derrocamiento del gobierno de Yanukovich, Portnov se marchó del país, llegando a vivir en Rusia y en Austria, donde ejerció la abogacía. En 2014, la Unión Europea y Canadá impusieron sanciones contra Portnov por malversación de fondos estatales, violación de derechos humanos y alta traición a Ucrania por la entrega de Crimea a Rusia, aunque el Tribunal de Justicia de la UE anuló las sanciones al considerar que no estaban suficientemente justificadas.

En 2019 volvió a Ucrania, y dos años más tarde fue sancionado por los Estados Unidos por “acusaciones creíbles de utilizar su influencia” en los tribunales y lastrar los esfuerzos de reforma en el país. Tras el inicio de la guerra en 2022, Portnov se trasladó a España con su familia.