Asesinan a dos empleados de la embajada israelí fuera de un evento judío en Washington

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC), donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC).

"Dos empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados sin sentido esta noche cerca del Museo Judío de Washington DC (...) Estamos investigando de forma activa y trabajando para obtener más información que compartirles", afirmó la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, en una publicación en X.

La policía de Washington D.C, que recomienda evitar la zona aledaña al lugar del suceso, informó que está investigando este tiroteo, ocurrido frente a la oficina local del FBI, y que está trabajando ya en colaboración con la embajada de Israel.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que se han coordinado con el Departamento de Policía Metropolitana para conocer más detalles. Mientras que funcionarios de la propia oficina local del FBI publicaron en redes que "no existe una amenaza para la seguridad pública" actualmente en el área. Según medios estadounidenses, un hombre armado gritó "Palestina libre" mientras era arrestado frente al citado museo y una de las víctimas fue trasladada inicialmente a un hospital local en estado crítico.

Las autoridades indicaron que irá compartiendo más información a medida que avance la investigación pero, de momento, el portavoz de la embajada de Israel, Tal Naim Cohen, ha escrito en redes sociales que los dos empleados de la delegación del Estado hebreo en Washington recibieron disparos a quemarropa.

Asimismo, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha calificado ya el tiroteo como un "acto malvado de terrorismo antisemita" en una publicación en X.

"Hacer daño a la comunidad judía es cruzar una línea roja. Confiamos en que las autoridades estadounidenses tomen medidas enérgicas contra los responsables de este acto criminal. Israel seguirá actuando con determinación para proteger a sus ciudadanos y representantes en todo el mundo", declaró Danon. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo también en X que se ha desplazado hasta la zona junto a Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal adjunta del Distrito de Columbia. "Oramos por las víctimas de esta violencia mientras trabajamos para conocer mejor lo que ha sucedido", añadió Bondi.

El director ejecutivo del AJC, Ted Deutch, confirmó que su comité había organizado este evento, que estaba destinado a reunir a profesionales judíos de entre 22 y 45 años con la comunidad diplomática de Washington. "Estamos devastados por el acto de violencia atroz ocurrido fuera del recinto", expresó Deutch. El Museo Judío de la Capital, en Washington DC, se define como el único que explora la historia de los judíos en el Distrito de Columbia para "hacer comunidad e inspirar la acción social".

Netanyahu, tras el ataque: "Estamos viendo el precio del antisemitismo"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves que el mundo está siendo testigo del "precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel", tras el asesinato a tiros de dos empleados de la embajada israelí en EE.UU. "Estamos viendo el precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Los libelos de sangre contra Israel están en aumento y deben ser combatidos hasta el final", aseguró el mandatario en un comunicado difundido por su oficina.

Netanyahu anunció además que ha ordenado aumentar la seguridad de las representaciones de Israel en el extranjero. La oficina del primer ministro detalló que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, llamó al mandatario para informarle sobre el curso de la investigación, y le garantizó que el país se asegurará de que el asesino sea llevado ante la Justicia. "El primer ministro le agradeció a ella y al presidente (de EE.UU., Donald) Trump su postura firme contra el fenómeno del antisemitismo", aseguró la oficina de Netanyahu.

Un hombre y una mujer empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital, en Washington, donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC).

Según medios estadounidenses, un hombre armado gritó "Palestina libre" mientras era arrestado frente al museo y una de las víctimas fue trasladada inicialmente a un hospital local en estado crítico. Las autoridades indicaron que irán compartiendo más información a medida que avance la investigación pero, de momento, el portavoz de la embajada de Israel, Tal Naim Cohen, escribió en redes sociales que los dos empleados recibieron disparos a quemarropa.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el asesinato como "un acto despreciable de odio y antisemitismo", mientras que el ministro de Exteriores, Gideon Saar, denunció que los representantes israelíes en el extranjero están especialmente expuestos al riesgo.