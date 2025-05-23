Israel atribuye a una ola de antisemitismo el asesinato de dos de sus ciudadanos en EEUU

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Dos empleados de la embajada israelí de Estados Unidos fueron asesinados la noche del miércoles en el exterior del Museo Judío de Washington. Las víctimas salían de un evento del Comité Judío Americano cuando un hombre abrió fuego contra ellos. Tras el tiroteo, el sospechoso entró en el museo y gritó “Palestina libre” al ser detenido por personas de seguridad del evento.

Las víctimas eran Yaron Lischinsky y Sarah Lynn Milgrim, una pareja que se había comprometido hace poco y que trabajaba en la embajada hebrea en Washington. Ambos salían de un evento de jóvenes para fomentar la unidad y la herencia judía cuando recibieron varios disparos que les causaron la muerte -una de las víctimas fue trasladada inconsciente al hospital, donde finalmente murió-.

El sospecho arrestado por la policía fue identificado como Elías Rodríguez. Entró en el museo tras el tiroteo, y según las autoridades, empezó a gritar “Palestina libre” cuando fue detenido. La policía explicó que no había recibido información de un posible atentado, y cree que actuó solo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparó las proclamas en favor de la libertad de Palestina con mensajes nazis. “Para estos neonazis, ‘Palestina Libre’ es simplemente la versión actual de ‘Heil Hitler’. No quieren un estado palestino, quieren aniquilar al pueblo judío” dijo en un vídeomensaje, en el que aseguró que no atacan a civiles y que en la guerra “ocurren accidentes”. Netanyahu declaró tras el ataque que “estamos viviendo el precio del antisemitismo”, y ordenó reforzar las embajadas israelíes de todo el mundo. El primer ministro israelí agradeció a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, su apoyo tras el asesinato de los trabajadores y sus esfuerzos contra las manifestaciones estudiantiles en EEUU pidiendo el fin de la guerra en Gaza.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, y la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, se sumaron a la condena del ataque, asegurando que nada justifica el “antisemitismo” y que no debería haber espacio para el “odio y el extremismo”.

La relación entre Israel y la UE, sin embargo, sigue siendo tensa tras los disparos de advertencia de fuerzas israelíes ante una delegación de diplomáticos europeos en Cisjordania, además de la revisión del Acuerdo de Asociación con Israel.

La ayuda que llega a Gaza, incapaz de acabar con la hambruna

Después de tres meses de bloqueo, Israel permitió de nuevo la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La ONU anunció ayer la entrada de 198 camiones, 90 de los cuales en camino a puntos de distribución, aunque denunció las dificultades para llegar al destino debido a la inseguridad y el riesgo de saqueos. El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la ayuda humanitaria permitida por Israel “no cubre la escala y el volumen de las necesidades de los 2,1 millones de habitantes de Gaza”. Ayer, panaderías de la Franja empezaron a distribuir pan para alimentar a la población.

El ministerio de Sanidad de Palestina anunció que 29 niños y ancianos habían muerto de hambre en los últimos dos días, y además declaró que la guerra en Gaza ha provocado 10.000 o 20.000 muertos que no han sido identificados, y que no están incluidos en los 53.000 fallecidos registrados.