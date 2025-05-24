Solo el 25% de la ayuda humanitaria llega hasta Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció ayer que la guerra en la Franja de Gaza ha entrado en su “fase más cruel”, en un enclave que Israel ha militarizado o restringido al 80 por ciento, escenario de una reanudación de la ayuda humanitaria absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de más de dos millones de gazatíes, “una cucharada que debería ser una inundación”, porque solo una cuarta parte de los camiones que han entrado esta semana ha cumplido con sus objetivos.

Ayer, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunció que quince camiones que iban a distribuir suministros a panaderías del sur de la Franja de Gaza gestionadas por este programa de la ONU fueron saqueados.

Paralelamente, seis miembros de los equipos encargados de proteger la ayuda humanitaria en Gaza murieron en la noche del jueves por una serie de ataques israelíes cuando defendían dos camiones con suministros médicos que iban a ser asaltados en Deir al Balah (centro), informaron el Gobierno del enclave, en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y la prensa local.

Mientras, el Ejército de Israel interceptó un misil disparado desde Yemen, el tercero en las últimas 24 horas, por los rebeldes hutíes.