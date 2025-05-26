España pide sanciones individuales, incluso a Netanyahu, y un embargo de armas a Israel

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defendió ayer que la Unión Europea (UE) debe ir un paso más allá y no solo suspender el Acuerdo de Asociación con Israel sino adoptar sanciones individuales contra quienes obstaculizan la solución de dos Estados, sin descartar a nadie, incluido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como imponer un embargo de armas. En declaraciones momentos antes del inicio de la reunión ‘Madrid+’, que congrega a representantes de una veintena de países y varias organizaciones internacionales, el ministro volvió a condenar la ofensiva militar israelí sobre Gaza y a reivindicar que la solución de dos Estados es la única salida para la paz y la seguridad en Oriente Próximo.

“Si la guerra no para, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel (...) tiene que ser suspendido inmediatamente” conforme al Artículo 2 relativo al respeto de los Derechos Humanos, sostuvo Albares.

Asimismo, añadió, “todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas” ya que, a su juicio, “no puede haber venta de armamento a Israel” puesto que “Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armas”. Y por último, añadió, “tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea para estar seguros que no permitimos que aquellos que no quieren la solución de dos Estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para conseguir paz y estabilidad para Oriente Próximo, puedan triunfar”.

Respecto a las sanciones, recordó que España ya ha impuesto sanciones a trece colonos israelíes y dejó claro que no descarta ninguna opción en cuanto a que puedan extenderse a responsables políticos, tras ser preguntado sobre si Netanyahu podría verse afectado. “No descartamos ninguna”, dijo el ministro, subrayando que lo que se busca precisamente es que la lista de sanciones individuales “vaya incluyendo a todos aquellos que no creen en la solución de dos Estados y además la imposibilitan con sus actos”.

Según estimaciones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, es necesaria urgentemente una entrada sostenida y masiva de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para evitar que el actual drama humanitario empeore aún más.

Al menos catorce palestinos muertos en nuevos ataques

Al menos 14 palestinos murieron en diferentes ataques sobre Gaza de las Fuerzas Armadas israelíes desde ayer al amanecer, según fuentes médicas palestinas. Uno de los ataques más graves ocurrió en Deir al Balá, donde fallecieron cinco personas, en un bombardeo de aviones sobre una tienda de campaña para desplazados. Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron ayer a casi 53.950 los palestinos muertos por la ofensiva militar desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre, una cifra que incluye a casi 3.800 fallecidos desde que el Israel rompiera el alto el fuego en enero.

El sábado, rehenes liberados, familiares de los aún secuestrados y simpatizantes se manifestaron para pedir un acuerdo que propicie su retorno, denunciando que su cautiverio se acerca a la “inimaginable” cifra de 600 días.