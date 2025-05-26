Israel ataca una escuela en Gaza: "Huí de la muerte y me encontré con una aún peor"

Vista de los cadáveres y los escombros causados por el ataque aéreo israelí contra la escuela Al Jerjawi, en el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza.EFE/ Ahmad Awad

Niños, adolescentes y mujeres avanzan con dificultad sobre montones de escombros y fragmentos de muros derrumbados, almohadas, colchones y restos de hormigón manchados de sangre, buscando lo poco que puedan recuperar de lo que solía ser su refugio dentro de una escuela en Ciudad de Gaza. Esta madrugada, el centro Fahmi al-Jarjawi, que acogía a decenas de personas, fue bombardeado por la aviación israelí.

Mustafa Hassan Mahmoud Radwan, un hombre mayor, huyó de Beit Lahia (norte) hacia la capital gazatí junto a sus dos hijos y sus respectivas esposas, refugiándose en un garaje cerca de la escuela bombardeada porque no encontraron otro lugar donde quedarse.

"Todas las piedras que ves afuera en la calle entraron adentro y alcanzaron a mi hijo", recuerda Mustafa sobre el momento del bombardeo, sentado en la entrada del garaje. "Había cuerpos carbonizados por el fuego, entre ellos niños", añade. "Huí de la muerte y me encontré con una aún peor", concluye el hombre.

Alaa Ismail Al-Qabaj Sultán, de 36 años, huyó con su familia desde Beit Hanoun, también en el norte de la Franja, buscando refugio en Ciudad de Gaza.

"El misil cayó a la una de la madrugada, mientras dormíamos con los niños. Impactó directamente en este edificio y en el de al lado. Quedamos atrapados bajo los escombros. Gracias a Dios, nuestros hijos y nosotros salimos (de los escombros)", cuenta a EFE, sentado en un montón de escombros frente a la escuela.

Algunos muertos acabaron completamente calcinados, recuerda; otros salieron en pedazos. "Murió el hijo de mi hermana, mi primo y mis vecinos", dice Alaa.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Hamás, en el bombardeo murieron al menos 32 personas y más de medio centenar resultaron heridas.

El Ejército israelí informó este lunes en un comunicado que atacó la escuela Fahmi al-Jarjawi para eliminar a "terroristas clave" que, según las fuerzas, operaban en el lugar.

"Pensé que algo me había pasado a mí"

"Pensé que algo me había pasado a mí", recuerda una mujer de mediana edad, de pie frente a los restos de la escuela. "Salí corriendo al escuchar los ruidos que venían de la escuela", cuenta la señora, aún conmovida por lo sucedido.

"Cuando llegué, todo estaba cubierto de humo. Había niños corriendo, gritos por todas partes, algunos estaban quemados, el aire era irrespirable, lleno de polvo... No sabías a quién mirar, a quién ayudar, quién era quién. La gente gritaba desesperada, y las mujeres suplicaban: '¡Ábrenos la puerta, nos estamos quemando, nos estamos muriendo!'", narra la mujer.

"Llegó un momento en que deseé morir con mis hijos", añade. "Solo espero no tener que verlos morir... o que ellos no me pierdan a mí", confiesa.

En lo que va de lunes, al menos 60 palestinos han muerto en ataques israelíes contra la Franja de Gaza, según dijeron fuentes médicas locales a EFE.

Diez miembros de una familia murieron aplastados cuando los escombros de un edificio cercano cayeron sobre la tienda de campaña en la que vivían, también en Ciudad de Gaza. En otro ataque, una vivienda en Yabalia, al norte del enclave, fue alcanzada por un misil, dejando 15 muertos.

Más del 80% de la Franja de Gaza son hoy 'zonas prohibidas' para los gazatíes, por ser áreas controladas por el Ejército israelí o porque están bajo órdenes de evacuación, teniendo que coordinarse todos los movimientos en su interior con las autoridades de Israel.

"La política de ocupación es brutal, sea en el sur o en el norte", dice Alaa Ismail. "Su objetivo es matar al mayor número posible de ciudadanos, reducir la población de Gaza. Ese es el mayor proyecto en el que están trabajando: que no quede nadie, que todos se vean forzados a huir", añade.