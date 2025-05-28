El Gobierno israelí amenaza con anexionarse partes de Cisjordania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado con la anexión de partes de Cisjordania en caso de que países como Francia y Reino Unido reconociesen Palestina como estado. En una reunión con el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barret, Dermer advirtió que el Gobierno de Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, administrada por Israel y la más grande de las 3 en las que se dividió el territorio en los Acuerdos de Oslo de 1993.

Tanto Francia como Reino Unido estudian la posibilidad de reconocer al Estado Palestino desde hace unas semanas, algo que hicieron el año pasado España, Irlanda y Noruega, mientras que la presión internacional sobre Israel sigue aumentando. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó tras meses de silencio los ataques a civiles en Gaza y declaró que “atacar una escuela es abominable”.

La Franja de Gaza superó ayer la cifra de 54.000 muertos y 123.000 heridos por ataques del ejército de Israel tras el 7 de octubre de 2023. Según informaron ayer las autoridades palestinas, los bombardeos de la madrugada del lunes provocaron la muerte de 79 personas y dejaron 163 heridos.

Hamás comunicó ayer que ha aceptado una propuesta de EEUU para alcanzar un alto el fuego y la liberación de rehenes, pero sigue esperando la respuesta de Israel. En los últimos diez días, los ataques israelíes han provocado el desplazamiento forzoso de unas 180.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Israel anunció la apertura de dos puntos de distribución de ayuda en Rafah, el sur de la Franja, coordinada con la Fundación Humanitaria para Gaza, organización estadounidense creada con el respaldo de Israel, que empezó ayer a repartir paquetes de comida. La ONU se desvinculó de la operación y calificó de “desgarradoras” unas imágenes en las que se mostraba a miles de personas saltando las vallas de zonas de distribución, sin control ni seguridad.