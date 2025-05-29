Aagesen niega que el apagón fuera causa de un experimento del Gobierno

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, reiteró ayer que es “tajantemente” falso que el Gobierno estuviese realizando un experimento cuando se produjo el apagón del pasado 28 de abril que afectó a la España peninsular y a Portugal. “Insisto, niego, es falso, es tajantemente falso que el Gobierno estuviese realizando un experimento. Le animo a que aprenda cómo opera el sistema”, dijo Aagesen en el Congreso ante la pregunta del diputado del grupo parlamentario popular Miguel Tellado, quien cuestionó a la ministra sobre la información publicada el pasado viernes por The Telegraph.

Respecto a las causas del apagón, Aagesen explicó que la UE ha dicho “alto y claro” que no señalan a las renovables y apuntó que los “grandes expertos dicen alto y claro, que suceden en todas las partes del mundo, incluso con ‘mix’ energéticos fósiles”.