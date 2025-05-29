Mueren cuatro mujeres, dos niñas y una adolescente tras volcar un cayuco en El Hierro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cuatro mujeres, dos niñas de cinco años y una adolescente de 16 fallecieron ayer al volcar un cayuco con 152 personas, entre ellas 29 niños, en el puerto de La Restinga (El Hierro), cuando se disponían a desembarcar, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno y el 112 de Canarias. El cayuco volcó cuando se aproximaba a la Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo, ya atracada, para ponerse a su costado. En ese momento, varios de sus ocupantes se pusieron de pie e intentaron saltar a la Salvamar, por lo que el cayuco se volteó.

En los datos que facilitaron los inmigrantes a las asistencias, aseguraron que partieron hace cinco días desde Nuakchot, la capital de Mauritania. Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras cree que salió el 18 de mayo desde la costa de Guinea Conakry.

En declaraciones a los periodistas en el muelle de La Restinga, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que la embarcación “venía como con departamentos” y había gente “en la parte baja del cayuco que no pudo salir”. Clavijo declaró que “aquellos que están lejos en los despachos no son capaces” de entender la cuestión migratoria y remarcó que hay que estar a pie de muelle y ver “cómo se llevan a una niña intubada para dimensionar el drama que se vive a 80 kilómetros de Canarias y en nuestras costas”.

No es la primera vez que sucede un hecho similar, en septiembre de 2024 se produjo una de las mayores tragedias en aguas canarias, con el vuelco de un cayuco a unas siete millas de la costa de El Hierro, con nueve cadáveres recuperados y un total de 48 desaparecidos.

Entonces solo sobrevivieron 27 de los ocupantes de la barca, que también volcó cuando los migrantes estaban siendo trasbordados desde su embarcación a la de Salvamento. En esa ocasión, en el mar.

En el mes de febrero, otro vuelco de madrugada en el mismo muelle de La Restinga de un cayuco en el que viajaban 84 personas tuvo mejor final, pues todas las personas fueron puestas a salvo. Al igual que ayer, la barcaza se hundió en la bahía del muelle de La Restinga mientras sus ocupantes se disponían a desembarcar, de forma que muchos de ellos cayeron al agua.

El diputado Jordi Salvador i Duch de ERC registró ayer en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas sobre el protocolo seguido por Salvamento Marítimo con la embarcación naufragada.

Cada comunidad debe acoger a 32 menores por cada 100.000 vecinos

Quince comunidades autónomas –todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes. Son los datos que maneja el Gobierno central después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, con Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620) a la cabeza. A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida estatal en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.