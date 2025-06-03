El PP pide la comparecencia de Sánchez por el caso de Leire Díez

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Leire Díez estuvo al frente del voto por correo de las últimas elecciones generales, las del 23J que permitieron que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa, según publicó ayer El Confidencial. Como prueba mostró una publicación que hizo la propia militante socialista en Facebook en marzo de 2024 cuando terminó su etapa en Correos. Sin embargo, Correos aseguró que Díez, quien ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esta empresa pública, “nunca fue responsable del voto por correo” en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ni tampoco “en alguna convocatoria electoral”.

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para que explique la “guerra sucia ejecutada” por la militante socialista para atacar a jueces, fiscales y a la UCO de la Guardia Civil que investigan supuestos casos de corrupción que involucran al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.

Mientras, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASEGSC) ha denunciado a Díez por intentar “socavar la independencia y credibilidad” de este Cuerpo.

Mientras, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reiteró sus declaraciones eludió disculprse del bulo que lanzó el día anterior junto a la vicepresidenta primera y ministra de Justicia, María Jesús Montero, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, que aseguraba que el exagente de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla deseaba poner una bomba lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.