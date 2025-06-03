La ponencia del Constitucional avala la ley de amnistía pero no entra en la malversación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La primera ponencia del Tribunal Constitucional (TC) avala los aspectos principales de la ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados hace un año. Sin embargo, la propuesta de sentencia no se pronuncia sobre los delitos de malversación, que afectan a los principales líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

El texto de la ponencia, elaborado por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, sostiene que el núcleo de la ley es constitucional y da respuesta al recurso que presentó el Partido Popular. “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba” manifiesta el borrador de Montalbán, que destaca que no son de su control “las intenciones del legislador”.

En relación al delito de malversación, la causa por la cual el Tribunal Supremo (TS) rechaza aplicar la amnistía a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, no hay referencias en la ponencia porque el Partido Popular no lo pidió explícitamente. El el futuro inmediato de los líderes independentistas queda en manos del TS, a la espera de los recursos de amparo que soliciten para que el TC se pronuncie.

Pese a avalar la ley de amnistía, el borrador da la razón a los populares en tres puntos menores. En primer lugar, el TC ve inconstitucional la “asimetría” para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al procés. Considera que el hecho de que no se incluyan los actos y manifestaciones contrarios a la independencia supone una vulneración de igualdad.

También rechaza que la norma incluya una “habilitación insólita” para “continuar con las actividades criminales en un futuro”. La ley afecta a los actos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y añade que serán amnistiados “aquellos cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha”. Aunque considera legítimas las fechas, señala que la apostilla habilita a desarrollar, sin sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado.Por último, en referencia a las causas archivadas del Tribunal de Cuentas, la ponencia obliga a escuchar también el criterio de las acusaciones populares.

El aval despertó las críticas del ala conservadora del TC, que rechaza el argumento de la ponencia y señala que “si la amnistía no se incluye en la Constitución será por algo”.

Los magistrados del TC tienen dos semanas para analizar el texto y será votado después en el pleno.

Junts y ERC, contra la “rebeldía” y la “deriva” del Tribunal Supremo

Los principales partidos independentistas criticaron la posición del Tribunal Supremo, que se opone a amnistiar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, después de conocerse la ponencia del Constitucional. El portavoz de Junts, Josep Rius, manifestó que “el problema de la ley no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Supremo”. El portavoz de ERC, Isaac Albert, exigió la aplicación total de la amnistía y consideró “inadmisible” la “deriva” del Supremo.

Por su parte, el Gobierno trasladó su “apoyo absoluto” al TC e insistió en que es una ley “constitucional” y positiva. Mientras, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, declaró que el Gobierno “amnistió a delincuentes” y ahora va contra “aquellos que persiguen a los delincuentes”, en relación a la UCO. El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que la ley de amnistía, sea “constitucional o inconstitucional”, es “corrupción política”.