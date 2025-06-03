Un hombre mata a su hijastro, hiere de gravedad a su pareja y se suicida

Agentes de los Mossos ante la nave donde el agresor se habría suicidado. - ÀLEX RECOLONS/ACN

Los Mossos d’Esquadra investigan un crimen ocurrido a primera hora de ayer en Sentmenat, en el que un hombre, de unos 70 años, presuntamente mató a cuchilladas a su hijastro, de 22, e hirió de gravedad a su pareja, de 60, y madre del fallecido, y posteriormente se suicidó, un caso que apunta a violencia machista.

Los hechos se produjeron sobre las 06:30 horas de ayer, cuando los Mossos recibieron el aviso de que había un joven herido de gravedad por arma blanca en la calle, que finalmente falleció.

Poco después, la policía halló herida de gravedad a la madre de la víctima mortal, también por arma blanca, en un domicilio de esta localidad, quien fue trasladada en estado crítico al Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Según fuentes conocedoras de la investigación, el presunto autor de los hechos, que sería la pareja de la mujer y el padrastro del fallecido, se suicidó después en una nave industrial.

El consistorio informó que no le constan antecedentes de violencia machista ni que la familia se hallara inscrita en ninguno de los circuitos de los servicios sociales municipales.

Desde el departamento de Interior, la consellera Núria Parlon explicó en declaraciones a los medios que todavía no puede confirmarse que se trate de un caso de violencia machista hasta que no concluyan las investigaciones policiales, por lo que pidió prudencia.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra de la Región Metropolitana Nord se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos, y mantiene abierto este caso desde las seis y media de la mañana para recabar pruebas en los lugares en los que se cometieron las agresiones con arma blanca.

Se da la circunstancia que el joven asesinado por la pareja de su madre no figurará en las estadísticas de violencia vicaria por ser mayor de edad, ya que la ley solo considera víctimas de violencia de género a la mujer y a sus descendientes si no han alcanzado los 18 años.

Por su parte, el ayuntamiento de Sentmenat convocó un minuto de silencio en repulsa por este crimen.