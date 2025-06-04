Cae el primer gabinete radical en los Países Bajos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder de la derecha radical neerlandesa, Geert Wilders, se retiró ayer de la coalición de gobierno y obligó a los cinco ministros de su partido, el PVV, a dimitir de inmediato, lo que abocó a la caída del gabinete, aunque el resto de sus integrantes gobernarán en funciones hasta las nuevas elecciones.

La relación entre el PVV de Wilders, los liberales del VVD, los democristianos del NSC y el partido de los granjeros BBB fue difícil desde el principio, ya que las negociaciones para llegar a un acuerdo de coalición duraron más de siete meses y parecía que iban a fracasar varias veces.

El Gabinete, que tomó posesión el 2 de julio de 2024, también estuvo a punto de colapsar por varias crisis internas, por lo que su caída ayer no pilló del todo por sorpresa. De hecho, el colapso de este gobierno venía gestándose desde el pasado 26 de mayo, cuando Wilders presentó un plan para restringir el derecho de asilo.

En Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que su Gobierno de coalición se someterá a una moción de confianza en el Parlamento el próximo día 11, una medida que presentó como “ofensiva, no defensiva”, tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria al ultranacionalista Karol Nawrocki frente a su candidato liberal.