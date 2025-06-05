Sánchez plantea a las autonomías triplicar la inversión en vivienda

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó ayer a los presidentes autonómicos triplicar la inversión en vivienda ante la celebración de la Conferencia de Presidentes de mañana en Barcelona. Después de las presiones del PP para incorporar varios puntos en el orden del día, Sánchez envió una carta a los líderes de las autonomías para pedirles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, que contaría con 7.000 millones de inversión, tres veces más que en el último plan, en el que se invirtieron “2.300 millones en construcción de vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler” según el líder socialista.

La propuesta de Sánchez es que el Gobierno central asuma el 60% del nuevo presupuesto, mientras que las autonomías aportarían el 40% restante. Este plan tiene el objetivo de “acabar con el monopolio de la información de los portales privados”, por lo que el Gobierno propone crear una base de datos pública que permita tanto a la admnistración como a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad. Además, quiere garantizar que las viviendas mantengan indefinidamente la protección social, sin pasar al mercado libre.

Sánchez animó a los presidentes autonómicos a estudiar sus propuestas para debatirlas “de forma serena y constructiva este viernes”, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del verano.

El PP cargó en un comunicado contra el presidente por recurrir a otro anuncio sobre vivienda cuando “más cercado está por la corrupción”, refiriéndose al caso de Leire Díez, y considera que no tiene “credibilidad para liderar ningún pacto nacional”. El Gobierno andaluz pidió a Sánchez cambiar la Ley de Vivienda, que “está agravando y dificultando el acceso” a la misma, en lugar de ofrecer “muchas condiciones y pocas soluciones” a las comunidades.

Otro de los reproches de la oposición fue “el olvido” de la sanidad por parte del Gobierno. Las comunidades del PP llevaron ayer al Senado su exigencia de incrementar las plantilas de médicos, sobre todo para atención primaria y las zonas rurales, y aseguraron que Sánchez está más pendiente de su “agenda judicial” que de la social.

Illa defenderá la financiación singular

El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que defenderá la financiación singular en la Conferencia de Presidentes y “donde convenga”. El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, aseguró que “sin incomodar a Pedro Sánchez nunca podrá defender a Catalunya”, a lo que Illa respondió que “colaborar” es la mejor manera de “defender los intereses de Catalunya” y reiteró que está “convencido” de lo que hace.