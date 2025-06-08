Fallece un hombre con movilidad reducida en un incendio en Flix

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un hombre de 72 años con movilidad reducida falleció ayer por la mañana en el incendio de una vivienda en Flix (Ribera d’Ebre), según informaron los Bomberos de la Generalitat. El aviso del fuego se recibió a las 09.27 horas en una casa adosada situada en el Passatge del Roser.

Seis dotaciones de los Bomberos se desplazaron al lugar y, al llegar, comprobaron que una persona había podido salir del inmueble y que alertaba que quedaba otra con movilidad reducida en el interior. Una vez los Bomberos accedieron a la casa, extinguieron el incendio –que calcinó un colchón– y localizaron el cuerpo sin vida del hombre.

Por otra parte, un incendio declarado el viernes por la noche en una residencia de Zaragoza causó la muerte por inhalación de humo de un anciano de 93 años y 22 heridos ingresados en distintos hospitales. El incendio se declaró en la habitación del anciano, en la planta baja de la residencia por causas que se están investigando, aunque se ha apuntado como principal hipótesis el sobrecalentamiento de un cargador eléctrico de la batería de una silla de ruedas como causa desencadenante del humo. Desde la residencia se aseguró que el protocolo de seguridad se activó de inmediato, lo que permitió evacuar el centro con rapidez.