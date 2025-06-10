El TC se da más tiempo para debatir sobre la amnistía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha ampliado a cinco días el pleno monográfico para aprobar la sentencia de la ley de amnistía. Inicialmente, el pleno estaba previsto del 24 al 26 de junio, pero el presidente del TC ha decidido habilitar también los días 23 y 27. Lo ha hecho a petición de un magistrado conservador que pidió la medida para poder analizar a fondo la ponencia elaborada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que avala la constitucionalidad de la ley.

Según fuentes del TC, con esta decisión Conde-Pumpido busca que los magistrados tengan tiempo suficiente para abordar los argumentos de la ponencia y del recurso del PP, así como que la deliberación no quede interrumpida ni separada del momento de la votación.

En total, TC deberá resolver 30 cuestiones, entre ellas los recursos de las comunidades, las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos de amparo.

Antes del pleno, hoy la vicepresidenta ofrecerá un primer análisis informativo de las líneas maestras de su texto. Será un repaso general en el que, según fuentes del TC, no se producirá ninguna deliberación. Paralelamente, los magistrados abordarán también las peticiones del PP y del sector conservador para aplazar el debate hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como que Conde-Pumpido no participe en las deliberaciones.

Mientras, un año después de las elecciones del 9-J, Junts sigue sin poder ocupar el escaño logrado con Toni Comín en el Parlamento Europeo. El litigio por su acta, denegada por la Junta Electoral Central (JEC), lo ha dejado vacante, a la espera de que resuelva el TJUE. En medio de todo, las acusaciones por su gestión económica han dejado a Comín fuera del Consell de la República y se le investiga internamente por una denuncia de acoso. Aún así, fuentes de la dirección confían en que pueda recoger el acta una vez aplicada la amnistía y prevén que la denuncia acabe sin sanción.