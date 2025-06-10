Ribera dice que cumplió la ley al darle licencia a Aldama

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo ayer que su departamento cumplió la ley al conceder en el año 2022 una licencia de hidrocarburos a Villafuel, empresa de Víctor de Aldama, de quien desconocían entonces que era un “correveidile” dedicado a la “picaresca”.

En todo caso, Ribera rechazó haber intervenido en la concesión de la licencia a la empresa vinculada al ‘caso hidrocarburos’.

La exministra detalló el procedimiento administrativo de esa concesión durante la comparecencia número 72 de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado.

En cuanto a su contacto personal con Aldama, reconoció haber coincidido en una ocasión con él durante una reunión solicitada por el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, para un proyecto sobre la España rural y a la que el empresario investigado en el ‘caso Koldo’ acudió como “acompañante”.

Asimismo, Ribera negó haber estado en más de una reunión con Aldama y que en una de ellas participara Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como declaró ante el juez el empresario.