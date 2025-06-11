Un joven causa diez muertos en una escuela en Austria y luego se suicida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Austria se encuentra conmocionada después de que un joven de 21 años irrumpiera armado ayer en su antiguo centro de secundaria en Graz, al sur del país, asesinara a diez personas y se quitara después la vida. El ataque comenzó alrededor de las 10:00 hora local, cuando la Policía recibió llamadas alertando sobre disparos y gritos en el interior del centro, ubicado en un barrio de clase media a poca distancia del centro histórico de Graz. En cuestión de minutos, más de 300 agentes, incluidas unidades especiales Cobra, se desplegaron en el lugar y tan solo 17 minutos después los policías lograron asegurar el edificio, lo que permitió la entrada de los equipos médicos. Pese al rápido despliegue, la policía no pudo evitar que el tirador matara a diez personas y más de una decena se encuentra hospitalizada por heridas de bala, entre ellas una en estado crítico y varias muy graves. Siete de las víctimas mortales son femeninas y tres son masculinas, señalaron las autoridades sin precisar cuántos alumnos y cuántos profesores fueron asesinados.

La incredulidad ante el peor tiroteo indiscriminado en la historia del país es la reacción principal entre los vecinos de una ciudad conocida por su vida universitaria y cultural. “Esto es una locura, nunca imaginé que algo así pudiera pasar en esta ciudad”, afirmó Benjamin, un estudiante de 18 años con amigos en el instituto atacado. “Uno de ellos me contó que insultó al atacante mientras disparaba? por suerte no le pasó nada”, relató. “Es una escuela normal, de clase media”, agregó.

El supuesto autor de la masacre era un exalumno del centro que no llegó a terminar sus estudios, y perpetró el ataque en solitario con dos armas, una larga y otra corta, según fuentes oficiales. El atacante, un ciudadano austriaco, no tenía antecedentes ni estaba en el radar de las autoridades. Medios del país señalan que el atacante habría sufrido episodios graves de acoso escolar en el pasado.

Por otra parte, una vigilante escolar murió ayer tras ser apuñalada por un estudiante de 14 años durante un control de mochilas a la entrada de un centro de secundaria en Nogent, al noreste de Francia.