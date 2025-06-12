España, Reino Unido y la UE pactan un nuevo estatus “histórico” para Gibraltar

José Manuel Albares junto a Maros Sefcovic en rueda de prensa. - BELGA / EUROPA PRESS

España, Reino Unido y la Comisión Europea llegaron ayer a un acuerdo “histórico” sobre Gibraltar después del Brexit. Tras una reunión en Bruselas entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Lammy, el comisario de Comercio de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el pacto elimina los controles fronterizos sobre personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera.

Según explicó Albares, el acuerdo pone fin a la verja del Peñón, para facilitar el paso de las 15.000 personas que se mueven entre ambos territorios.

Los controles en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar contarán con plena cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido-Gibraltar, y España realizará los controles por parte de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el pacto porque “salvaguarda la integridad del Espacio Schengen”.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó la soberanía de Gibraltar y exigió al Gobierno que el acuerdo pase por el Congreso de los Diputados.