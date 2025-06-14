Koldo le aseguró a Cerdán que le iban a hacer el “favor” de contratar a su mujer en Binéfar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“He pedido un favor a que la contraten y me han dicho

que sí, que la van a contratar, lo más seguro es que la contraten. O la contrata una constructora que se llama Marco. Yo creo que sí, o sea, es decir, eso creo que lo

tengo más o menos arreglado”, le explicó el exasesor del exministro José Luis Ábalos a su amigo y mentor Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta este jueves, cuando dejó ese cargo y el acta de diputado acorralado por la obscenidad que revelan los audios intervenidos por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil al primero de ellos. “Yo creo que sí, o sea, es decir, eso creo que lo tengo más o menos arreglado”, añade.

La conversación se produce el 2 de febrero de 2022, poco después de que, tras salir Ábalos y Koldo del ministerio de Transportes, tanto la esposa como el hermano del segundo, Patricia Uriz y Joseba García, se quedaran sin sus puestos de trabajo en ese departamento.

“Lo lleva mal, Pati lo lleva mal. Mi hermano Joseba lo lleva relativamente bien”, le explica Koldo a Cerdán, a quien le expone que “cuando se zumbaron a Pati, me sentó como una patada en los huevos, ahora me sienta peor”.

“Después de ocho meses la situación se complica”, añade el exasesor, que le pide a Cerdán que hable con Javier Herrero, director general de Carreteras, “para que ayude a estos, porque, a cambi [se traba] ya sabes cómo va esto, entonces, a buen entendedor”.

Sin embargo, Patricia Uriz no acabó contratada en Marco sino en Áridos Anfersa, una empresa de Granada de la que durante unos meses recibió una nómina de 1.300 euros mensuales y que está relacionada con Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las firmas investigadas por el presunto pago de mordidas a cambio de adjudicaciones.

En las investigaciones no aparecen vínculos entre OPR y Marco. Fuentes de esta negaron haber mantenido cualquier tipo de contacto con Patricia Uriz.

“LIC nos pidió ir con ellos al concurso” y más tarde desapareció

“LIC (Levantina de Ingeniería y Construcción) nos pidió que fuéramos con ellos al concurso de la obra de Teruel como empresa aragonesa. Vinieron como vienen otras empresas. Solo sabemos que nos adjudicaron esa obra, pero desconocemos si LIC hizo o no algo raro”, indicaron ayer fuentes de Construcciones Marco, una empresa de Binéfar (Llitera) que aparece en las investigaciones del caso Koldo por haber obtenido en UTE con esa firma bajo sospecha una contrata de mantenimiento de carreteras en Teruel por 5,7 millones. Cuando queda año y medio para que venza la adjudicación, LIC, en suspensión de pagos y adquirida hace unas semanas por el grupo Cyes, salió de la UTE. Marco gestiona un contrato deficitario cuando sale en los papeles de la UCO.