Un hombre de 90 años mata a su pareja de 86 en Asturias

Un hombre de 90 años fue detenido ayer como presunto autor de la muerte de su mujer de 86 años en su domicilio familiar de Pola de Laviana, en Asturias. La alerta por este crimen llegó sobre las seis de la mañana, cuando el propio marido envió un mensaje a la cuidadora de ambos para avisar de que iba a matar a su mujer, y fue esta persona la que alertó a la Guardia Civil.

Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer en la cama y al hombre ensangrentado por lesionarse con un arma blanca. El presunto autor fue trasladado al hospital y por el momento no pasará a disposición judicial dada su situación médica y psicológica, aunque al parecer las heridas no son muy graves. Según la Guardia Civil, no constaban antecedentes, medidas cautelares ni denuncias en el sistema VioGén.

La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género apenas tardó unas horas en confirmar la naturaleza machista del asesinato, que se convierte en la víctima mortal número 22 por violencia de género en lo que va de 2025.

Por otra parte, la Audiencia de Salamanca condenó a un hombre a dos años de prisión por violar en 2022 a una joven que en el momento de los hechos tenía 16 años y le había pedido que la llevara a su domicilio. Ambos eran conocidos y el hombre, en aquel momento de 21 años, agredió sexualmente a la víctima tras estacionar su vehículo.