El Gobierno prevé iniciar en agosto el reparto de jóvenes migrantes pese al bloqueo del PP

El Gobierno central tiene previsto iniciar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios a partir del 28 de agosto a pesar de los intentos de bloqueo de la mayoría de las comunidades del PP. Así lo afirmó ayer la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con motivo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debía celebrarse ayer, pero que finalmente tuvo que suspenderse por falta de quorum tras el plante de las comunidades gobernadas por los populares, que consideraban esa cita “ilegal”. Solo asistieron el consejero de Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, y los de Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra, Catalunya y Castilla-La Mancha.

Rego defendió que, pese a esta “performance” de los de Alberto Núñez Feijóo, el real decreto ley seguirá adelante y en el próximo Consejo de Ministros del 22 de julio se aprobará el reglamento de desarrollo de este mecanismo, con el que se prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios. Este es el paso previo para que el Gobierno pueda aprobar, el 26 de agosto, otro decreto que detallará los niños y niñas que deberá acoger cada comunidad autónoma y la financiación que le corresponderá a cada una por estos traslados, que se harán de manera escalonada. Los datos que el Ejecutivo maneja hasta ahora hablan de 3.975 jóvenes a reubicar, la mayoría de ellos a Andalucía (677), la Comunidad de Madrid (647) y Comunitat Valenciana (571), mientras que País Vasco y Catalunya no tendrían que recibir a ninguno, aunque la Generalitat se ha ofrecido a atender voluntariamente a 31 (ver desglose). Sin embargo, a estas cifra previsiblemente habrá que restar los alrededor de mil menores solicitantes de asilo que próximamente pasarán a recursos del Estado por orden del Tribunal Supremo. La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros y, de acuerdo a las previsiones del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, también criticó el “boicot” del PP, al que acusó de utilizar a los menores no acompañados como “chivo expiatorio” para seguir practicando una política con la que “intentar erosionar al Gobierno”, y a Feijóo de “abrazar la xenofobia que le marca Vox”.

Catalunya critica la “insolidaridad” y recuerda que acogerá a 31

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez, criticó ayer la “profunda insolidaridad e irresponsabilidad” de las comunidades gobernadas por el PP con las de Canarias, Melilla y Ceuta, que “están sufriendo una situación crítica”, y con los menores migrantes que no pueden recibir la atención adecuada que sí que se les podría brindar en otros territorios menos saturados. Tras el plante a la Conferencia Sectorial de Infancia, la consellera quiso reforzar el “compromiso” con la solidaridad de Catalunya recordando que la Generalitat de forma voluntaria se ofreció a acoger a 31 menores pese a que en el reparto no le correspondía ninguno en base a los criterios comunes. A ese respecto, defendió que ese reparto se debió a un “esfuerzo previo muy importante y no a un trato de favor” a Catalunya, que afirmó es el segundo territorio, tras Canarias, que más menores tiene en acogida.