Juana Rivas devuelve a su hijo menor al padre por orden judicial

Juana Rivas entregó ayer a su hijo menor, de 11 años, a su padre, el italiano Francesco Arcuri, quien tiene su custodia, en cumplimiento de una orden judicial y tras un primer intento fallido el martes que obligó a aplazar el intercambio. La entrega del niño, que se hizo en privado, puso fin a una tensa semana de cruce de acusaciones e intentos por frenarlo, aunque la madre aseguró que continuará la “lucha” en Italia. El intercambio se llevó a cabo en sede judicial y de forma más íntima y ordenada que en el primer intento, cuando el enorme revuelo mediático y los momentos de tensión vividos en el punto de encuentro familiar en el que se fijó inicialmente el intercambio llevaron a la juez de Primera Instancia 3 de Granada a aplazarlo. El niño completó su encuentro con el padre acompañado de las psicólogas y trabajadoras sociales designadas y sin interferencias. El hermano del menor, que ya es mayor de edad, había pedido no obligar a su hermano a irse con su padre, que tiene una causa pendiente por maltratarlos en Italia.

Después del intercambio, el equipo jurídico de Rivas, liderado por Carlos Aránguez, manifestó que no se rendirán “jamás” y que ahora trasladarán su “lucha” a la justicia de Italia, donde está recurrida la custodia y donde pedirán medidas de protección.

El proceso de entrega se completó un día después de que la Audiencia de Granada estimara parcialmente un recurso presentado por Arcuri y ordenara al Juzgado de Instrucción 4 investigar a Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores, el mismo por el que fue condenada a prisión en 2018 y posteriormente indultada parcialmente.

El Gobierno insta a escuchar al niño, que “teme por su vida”

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó ayer que en el informe de la psicóloga habilitada para acompañar al hijo menor de Juana Rivas, el niño relata que “teme por su vida” si es entregado a su padre, y defendió que antes de haberse decidido la entrega del menor “debería haberse celebrado el juicio” que el padre tiene pendiente en Italia por presunto maltrato infantil contra sus hijos, fechado para el 18 de septiembre, e incidió en la importancia de “escuchar al menor”.