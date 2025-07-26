La Generalitat abrirá una nueva delegación en China

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció ayer la apertura de una nueva delegación del Govern en China en el marco de su primer día de visita en el país asiático. La intención del mandatario catalán es activarla antes de que acabe el año y situarla en Pekín, donde ya se encuentra una de las tres oficinas comerciales de Acció que tiene la Generalitat –las otras dos están en Shanghai y Hong Kong–. Además, remarcó que China juega “un papel muy relevante” en el contexto económico y geopolítico, y reivindicó la importancia de que Catalunya esté presente.

En su primera ronda de encuentros, Illa se reunió con el vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Wu Weihua, con el que compartió la voluntad de “reforzar las relaciones y la cooperación entre Catalunya y China”. También mantuvo un encuentro con el secretario del Partido Comunista Chino en Pekín, Yin Li, en el que destacó los vínculos como “socios estratégicos” en varios ámbitos. El Govern valoró la relevancia de estas reuniones, y reconoció que han sido posibles, en parte, por la coordinación con el Gobierno central, después de la visita de Pedro Sánchez a Pekín hace tres meses.

Objetivos

En los próximos días, Illa visitará la compañía automovilística Chery, que es la principal exportadora de vehículos de China y también produce desde Catalunya, con la intención de “conocer de primera mano sus planes de futuro” en el territorio catalán.

Otro de los objetivos de la visita es reforzar los vínculos entre los puertos de Barcelona y de Shanghai, además de incrementar conexiones de vuelos entre Catalunya y China, igual que en los viajes de Illa a Corea del Sur o Japón, donde negoció la creación de un vuelo directo Barcelona-Tokio.