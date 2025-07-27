Mínguez ve “presente ” el caso Montoro y pide explicaciones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

PSOE y PP continuaron ayer anclados en su tira y afloja del “y tú más” por los casos de corrupción que les salpican. La portavoz federal de los socialistas, la leridana Montse Mínguez, recordó a los populares que el caso Montoro “no es pasado, sino presente” y exigió al líder de la formación Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones sobre los motivos por los que la Xunta de Galicia, cuando él presidía el gobierno autonómico, pagó 170.000 euros a Equipo Económico, consultora vinculada al exministro de Hacienda. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusó a Sánchez d epresidir el Gobierno “más machista y que más daño ha hecho a las mujeres” y le recriminó que nombrase a dirigentes en el PSOE “que se repartían mujeres como si fuesen ganado”, en referencia al caso Koldo. Asimismo, dijo que el Ejecutivo “no puede durar mucho más”, con un presidente que “no tiene escrúpulos” e instó a los suyos a estar alerta asegurando que “no hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido”.