Un tren descarrila y deja 3 muertos en Alemania

Al menos tres personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas por un descarrilamiento de tren ayer en el estado alemán de Baden-Württemberg. Fuentes de Emergencias indicaron al medio local Schwäbische Zeitung que el número provisional de heridos era de 34, entre ellos tres en estado grave. El suceso se produjo hacia las 18.10 horas, cuando al menos dos vagones de un tren regional que cubría la ruta Siegmaringen-Ulm se salieron de las vías a la altura de Riedlingen, en el distrito de Biberach, con un centenar de personas a bordo. Las autoridades no había podido explicar al cierre de esta edición las causas del siniestro, aunque se barajaba la posiblidad de que estuviera relacionado con una fuerte tormenta que sacudió la zona unas horas antes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo estar “conmocionado” por el accidente.