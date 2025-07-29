El Supremo desestima el recurso del fiscal general del Estado y lo deja a punto de juicio por revelación de secretos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación de la fiscalía y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha decidido mayoritariamente que los indicios recogidos durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados. Ha decidido, también esta vez por unanimidad, acordar el sobreseimiento y el archivamiento de las actuaciones respecto de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación, apreciando que en su actuación no hubo indicios de la comisión de delito.

En un largo voto particular, el magistrado Andrés Palomo cree que se tendría que archivar la causa también para García Ortiz, al considerar que no hay bastantes indicios contra el fiscal general que fuera él quien enviara a varios periodistas un correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso remitió a la fiscalía para buscar un pacto admitiendo delitos fiscales.