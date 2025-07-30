Aval a la constitución de la empresa mixta de Rodalies Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno central y la Generalitat avalaron ayer la constitución de la empresa mixta Rodalies de Catalunya y los trámites administrativos para que esta comience a andar, con la previsión de que esté plenamente operativa a finales de 2026. El Consejo de Ministros y el Consell Executiu dieron su visto bueno a la constitución de la citada empresa, de la que el 50,1% será propiedad de Renfe y el 49,9% restante de la Generalitat, que gestionará el servicio ferroviario. Pese a la mayoría accionarial de Renfe, la gobernanza de la empresa estará en manos de la Generalitat, que designará a cinco de los nueve miembros del consejo, incluido el presidente.

La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró que, una vez constituida la sociedad, la Generalitat podrá “incidir de manera directa” en cuestiones en las que hasta ahora no podía, como la comunicación, la atención a los usuarios o la eficacia y fiabilidad del servicio. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que señaló que la constitución de la nueva empresa se hará antes del 31 de diciembre, aseguró que los usuarios notarán una mejora “sustancial” del servicio en un plazo de “dos o tres años, tanto en la puntualidad como en la calidad y regularidad”.

Por otro lado, Paneque se negó a atribuir solo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como hizo el lunes ERC, la poca concreción en el pacto de financiación sellado con el Ejecutivo central. En este sentido, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que, pese a entender las “exigencias de ERC”, la de la financiación es “una carpeta muy compleja” y que genera “reticencias” en otros territorios. Una de las cuestiones que más polémica genera es la ordinalidad del nuevo modelo, que no se encuentra de manera explícita en el pacto, pero que Illa afirmó que “es una parte fundamental” a la que no renunciarán.

■ La Generalitat y ERC alcanzaron ayer un acuerdo político para modificar el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana para que en el futuro pueda recaudar todos los impuestos que se generen en Catalunya. El Govern prevé aprobar un decreto ley para dar plena autonomía a la ATC en materia de personal y para la negociación colectiva, así como potestad en el diseño de su estructura organizativa, en el primer Consell Executiu tras el verano, el 26 de agosto.

Por otro lado, el Executiu autorizó ayer al Institut Català de Finances (ICF) a crear la sociedad mercantil que le debe permitir operar como entidad de crédito. Un paso más para convertirlo en un banco público.