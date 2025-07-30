Trasladan la marcha contra Mazón a la ‘zona 0’ de la dana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La novena protesta contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre, de la que ayer se cumplieron nueve meses, se trasladó por primera vez fuera de la capital valenciana, concretamente a la localidad de Catarroja, la segunda con más fallecidos en las inundaciones. La concentración comenzó con la plantación de un olivo y la pintada de un mural en homenaje a los 228 fallecidos y a las miles de personas que ayudaron voluntariamente a los damnificados. Acto seguido centenares de personas marcharon por las calles del municipio, donde se escucharon cánticos y gritos reclamando la dimisión de Mazón.

Mientras, el PP solicitó el “cese fulminante” del comisionado del Gobierno para la reconstrucción por la dana, José María Àngel Batalla, tras publicarse que presuntamente accedió a un puesto de funcionario con un título universitario falsificado. Según informaron varios medios, un informe de la Agencia Antifraude de València señala que el comisionado no finalizó sus estudios universitarios. Por su parte, el PSOE valenciano defendió su “excelente” trayectoria.