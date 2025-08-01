Un ataque ruso en Kyiv deja al menos 14 muertos y 132 heridos

Servicios de emergencia trabajan entre los restos de un edificio residencial en Kyiv. - SVET JACQUELINE / ZUMA PRESS WIRE / DPA

Las autoridades ucranianas informaron ayer de 14 víctimas mortales –entre las cuales un niño de seis años– en Kyiv a causa del ataque masivo perpetrado por el Ejército de Rusia contra varios puntos de la capital del país. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, que aseguró que “las operaciones de emergencia y rescate continúan”, otras 132 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños.

Más de 100 edificios resultaron dañados, incluyendo viviendas, escuelas, centros médicos y universidades, debido al lanzamiento de hasta 309 drones y 8 misiles de crucero por parte de las fuerzas rusas.

Por otro lado, un ataque “selectivo” de las tropas rusas contra el centro de la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, provocó un muerto y once heridos, incluido uno en estado grave, mientras que el Kremlin reivindicó ayer la conquista de la ciudad de Chásiv Yar, situada en la región oriental de Donetsk y por la que ambos bandos llevan combatiente más de un año.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alabó el papel de los servicios de emergencias e instó a Europa y a Estados Unidos a parar la “maquinaria bélica de Rusia” con sanciones adicionales que le obliguen a sentarse a negociar la paz. Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, cargó contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por “ser muy generoso y paciente con Putin a la hora de intentar alcanzar una solución”, y añadió que el presidente ruso “solo quiere destruir y matar” y que “es el momento de poner la máxima presión contra Moscú”.

Agencias anticorrupción

Por otra parte, la Rada Suprema de Ucrania –el parlamento– aprobó ayer un proyecto de ley propuesto por Zelenski, que restablece la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), con una mayoría absoluta de 331 votos a favor. La propuesta revierte el texto aprobado el martes de la semana pasada, por el que las dos estructuras quedaban supeditadas al fiscal general, un cargo nombrado por el presidente, y que provocaron múltiples protestas en el país.