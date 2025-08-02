Trump envía dos submarinos nucleares a Rusia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer desplegar dos submarinos nucleares ante las “provocadoras declaraciones” del expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien advirtió de una posible guerra entre ambos países. “Ante las provocadoras declaraciones de Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá”, declaró en la plataforma Truth Social. “Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas; espero que este no sea uno de esos casos”, añadió. Medvédev esta semana criticó el ultimátum de 10 días que Estados Unidos le impuso a Rusia para que frene la guerra de Ucrania y advirtió que este podría derivar en un conflicto entre ambos países.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, rompió ayer su silencio y después de casi tres semanas de espera habló sobre las negociaciones de paz con Ucrania, pero ignoró completamente el ultimátum lanzado por Trump.