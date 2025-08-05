La Generalitat simplificará 170 trámites para hacerlos más ágiles

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat prevé transformar antes de junio del próximo año más de 170 trámites y servicios para agilizarlos, reducir la burocracia y mejorar la atención ciudadana. El pasado noviembre el Executiu activó un plan de choque para rediseñar los diez trámites digitales con mayor impacto a la ciudadanía. Ocho están en fase de mejora avanzada y con medidas implantadas como refuerzo de profesionales, automatización de tareas y mejoras para las personas. Además, hay otros dos planes en marcha, uno con diez trámites prioritarios para las empresas y otro con once trámites más prioritarios para la agricultura. La previsión del Ejecutivo catalán es que a finales de este año se hayan redefinido y mejorado todos.

En el caso del plan de 10 trámites prioritarios –que juntos sumaron el pasado año 657.500 solicitudes– incluye gestiones como las ayudas para los vehículos eléctricos y a renovables en autoconsumo y almacenamiento. Actualmente, para las ayudas a la compra de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga hay 59.798 solicitudes, de las cuales 55.066 se han otorgado, 37.087 han sido justificadas y 20.203 se han pagado. Para optimizar el trámite, se han contratado a 82 profesionales para hacer un refuerzo intensivo del equipo de resolución de las ayudas, se han automatizado mecanismos en la gestión administrativa y se mejorará la transparencia y la información sobre el estado actual de las solicitudes.

Otros trámites incluidos en este primer plan de choque son la homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, con unas 16.000 solicitudes pendientes de tramitación acumuladas entre 2022 y 2025. Para mejorar la situación se ha contratado a 20 profesionales –el Govern asegura que ya se han resuelto 9.000 pendientes–.

El título de familia monoparental y numerosa, el reconocimiento del grado de discapacidad, el reconocimiento de la situación de dependencia y de prestación o servicio, la pensión no contributiva por invalidez o jubilación, la renta garantizada de ciudadanía y las ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes también están en fase avanzada de transformación.