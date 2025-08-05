Putin estaría dispuesto a reunirse con Zelenski

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó ayer que el presidente ruso Vladímir Putin está listo para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si se realiza un trabajo previo preparativo a nivel técnico. El anuncio se produce pocos días antes de que expire el ultimátum lanzado por el presidente de EEUU, Donald Trump, para forzar un alto el fuego en Ucrania. El presidente estadounidense dijo el pasado 28 de julio que daba a Rusia de 10 a 12 días para acabar el conflicto o enfrentarse a una nueva ronda de sanciones.

Asimismo, Peskov dijo que las conversaciones con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, son siempre “importantes” y “útiles”, al tiempo que no descartaron un encuentro entre este y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la visita a Rusia prevista para esta semana.

“El diálogo continúa, EEUU sigue adelante con sus esfuerzos para mediar en un intento por lograr una solución al asunto ucraniano, y estos esfuerzos son muy importantes, incluso en el contexto actual”, apuntó, según informaciones recogidas por la agencia Interfax. En este sentido, aseguró que el trabajo “sigue adelante”. “Mantenemos nuestro compromiso y apoyo con la idea de que la mejor solución para nosotros es, por supuesto, acabar con el problema de Ucrania mediante la vía diplomática y política”, señaló Peskov.

En respuesta, Andri Yermak, uno de los principales asesores de Zelenski, subrayó que las declaraciones de Peskov parecen otra táctica para retrasar cualquier conversación sobre el alto el fuego.

Además, Zelenski acusó a Rusia de “cazar civiles en toda la línea de frente” en el marco de los ataques perpetrados contra suelo ucraniano desde el inicio de la invasión hace ya más de tres años.

Rusia decide romper otra moratoria sobre misiles

Rusia anunció ayer que levanta la moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance que se impuso en 2019 tras dejar el tratado internacional INF de eliminación de esa clase de armamento. “El ministerio de Exteriores constata la desaparición de las condiciones para mantener esa moratoria unilateral y está autorizado a no considerase más ligado a las limitaciones que se impuso en el pasado”, señaló en un comunicado. Este anuncio ocurre días después de que Donald Trump anunciara el despliegue de submarinos nucleares en respuesta a una supuesta amenaza rusa.