Un estudio analiza el proceso de radicalización de la célula del 17A

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un estudio científico ha identificado los factores que favorecieron la radicalización de los jóvenes crecidos en Ripoll que formaban la célula yihadista que cometió los atentados del 17 y 18 de agosto del 2017 en les Rambles de Barcelona y en Cambrils, en los que murieron 16 personas. El estudio, liderado por los Mossos d’Esquadra y las universidades de Córdoba, Granada y Burgos, analiza qué llevó a los miembros de la célula terrorista a la radicalización violenta extrema. Y por qué los factores potencialmente protectores –como los lazos familiares, las amistades, la educación o la integración social– no fueron suficientes para neutralizar los factores de riesgo y evitar los crímenes que cometieron. Según el estudio, los factores de riesgo que permitieron la radicalización del grupo –como actitudes segregacionistas contra los no musulmanes, la exposición a contenidos violentos o experiencias de humillación y exclusión– estaban tan conectados y ligados entre sí que formaron una “red bien estructurada y compacta” que se retroalimentaba.