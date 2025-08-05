YIHADISMO
Un estudio analiza el proceso de radicalización de la célula del 17A
Un estudio científico ha identificado los factores que favorecieron la radicalización de los jóvenes crecidos en Ripoll que formaban la célula yihadista que cometió los atentados del 17 y 18 de agosto del 2017 en les Rambles de Barcelona y en Cambrils, en los que murieron 16 personas. El estudio, liderado por los Mossos d’Esquadra y las universidades de Córdoba, Granada y Burgos, analiza qué llevó a los miembros de la célula terrorista a la radicalización violenta extrema. Y por qué los factores potencialmente protectores –como los lazos familiares, las amistades, la educación o la integración social– no fueron suficientes para neutralizar los factores de riesgo y evitar los crímenes que cometieron. Según el estudio, los factores de riesgo que permitieron la radicalización del grupo –como actitudes segregacionistas contra los no musulmanes, la exposición a contenidos violentos o experiencias de humillación y exclusión– estaban tan conectados y ligados entre sí que formaron una “red bien estructurada y compacta” que se retroalimentaba.