España aparca la compra de cazas de EEUU en plena crisis con Trump

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Defensa descarta adquirir cazabombarderos estadounidenses de 5ª generación F-35B para sumar a la flota de las Fuerzas Armadas, ya que prefiere apostar por las alternativas europeas como el Eurofighter o el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS). Así lo confirmaron ayer fuentes del ministerio que dirige Margarita Robles, un día antes de que se activen los aranceles generales del 15% a la UE anunciados por EEUU, pero que podrían aumentar al 35% tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump si los paises europeos no inverten en su país por un valor de 600.000 millones de dólares (518.473 millones de euros).

Desde el ministerio ya se habían iniciado contactos preliminares para la compra de los aviones estadounidenses, ya que, entre otras cosas, la Armada tiene previsto dar de baja en 2030 su flota de Harrier AV8B y estaban en búsqueda de un sustituto capaz de despegar y aterrizar en vertical.

En abril, el Gobierno aprobó un plan de cerca de 10.500 millones de euros para destinar a la seguridad y la defensa con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar con el que se ha comprometido con la OTAN. Sin embargo, la decisión de que el 85% de estos fondos se inviertan en Europa se considera incompatible con adquirir un modelo estadounidense como pieza clave de la aviación de combate.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tuvo un choque con Trump durante la Cumbre de la OTAN tras la negativa del jefe del Ejecutivo de sumarse al aumento del 5% del PIB para destinarlo a Defensa.

Hace unas semanas, cuando Trump presentó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el acuerdo arancelario entre ambos, ya evidenció su intención de que EEUU sea el mayor proveedor de material de Defensa, pues en ese pacto se incluye también el compromiso de la UE de adquirir una “enorme” cantidad de equipo militar norteamericano. “Han acordado comprar una gran cantidad de equipo militar. No sabemos cuál es esa cifra, pero la buena noticia es que fabricamos el mejor armamento del mundo”, fueron las palabras de Trump.

El PP ve el contrato de Huawei como una rama de corrupción

El secretario general del PP, Miguel Tellado, situó ayer el contrato del Gobierno con la empresa china Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales como una “nueva derivada” del “entramado de corrupción” del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Puso el foco en el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ya que, según dijo, existen vínculos “sospechosos” entre la empresa china y la consultora del socialista José Blanco en la que, afirmó, Hernando estuvo trabajando para Huawei.

Mientras que Huawei aseguró que todos sus productos cumplen “estrictamente” con las leyes y normativas y que no tiene acceso a los datos de sus clientes, el Gobierno defendió los contratos, afirmando que la seguridad de las comunicaciones y la ciberseguridad están “garantizadas”.