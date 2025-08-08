Estabilizado el incendio en la región de Occitania

Imagen del fuego sobre un área de Saint Laurent de la Cabrerisse, donde hubo una fallecida. - EFE/PHILIPPE MAGONI

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El incendio declarado el martes en el departamento francés de Aude, en la región de Occitania, quedó estabilizado, según informaron las autoridades francesas. El avance del fuego, que ha quemado más de 17.000 hectáreas, se fue ralentizando, aunque el trabajo de los bomberos sigue siendo intenso. Este incendio, el mayor en Francia desde 1949, provocó la muerte de una mujer en Saint Laurent de la Cabrerisse mientras que varios civiles y bomberos resultaron heridos. La prefectura de Aude comunicó, además, que tres personas desaparecidas fueron encontradas.

Situación en España

Por su parte, las llamas dan un poco de tregua en España con el control de un incendio declarado ayer en Teruel y la estabilización de varios en Galicia, incluyendo los municipios coruñeses de Caramiñas y Ponteceso, que provocaron desalojos preventivos. En Tarifa, los bomberos siguen trabajando para dar por controlado el incendio en el entorno del camping Torre de la Peña.

Mientras, tres personas fueron detenidas y otra está siendo investigada en la Comunidad de Madrid como autores de diferentes incendios durante el pasado mes de julio.