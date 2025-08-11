Fin de semana negro en León, con cinco grandes incendios forestales

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

León ha vivido un fin de semana negro por los incendios. La situación más complicada al cierre de esta edición estaba en la comarca de El Bierzo, donde el fuego obligó a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, que no se vio afectado por las llamas, aunque sí su entorno. Por otra parte, el incendio de Llamas de la Cabrera también estaba en una situación complicada. Al igual que los incendios de Orallo y Fasgar son siniestros netamente forestales que requieren tiempo para ser extinguidos por la disponibilidad de combustible. Mientras, el incendio forestal declarado ayer en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda obligó a evacuar unos 350 vecinos de dos pueblos y había otras dos poblaciones del norte de la provincia de Zamora amenazadas por ese fuego.

Navarra y Galicia

Por otra parte, también continuaban ayer las labores de extinción del incendio declarado la noche del sábado en Carcastillo, en Navarra. A la vez, una nave de productos fitosanitarios de Vilagarcía de Arousa ardió por completo y dos incendios sin control afectaron a más de mil hectáreas en Ourense.