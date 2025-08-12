Desalojadas unas 1.800 personas en un camping de El Vendrell por un incendio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un incendio declarado de madrugada obligó ayer a desalojar a unas 1.800 personas de un camping de El Vendrell (Baix Penedès). El fuego quemó una quincena de vehículos y afectó a 18 parcelas, además de caravanas, tiendas de campaña y material diverso. No se registraron daños personales, pero un perro que se encontraba en el interior de una caravana falleció.

Los Bombers de la Generalitat recibieron a las 3.17 horas el aviso del incendio, que fue extinguido durante la mañana. El fuego se inició simultáneamente en dos lugares del recinto, y los servicios de emergencia encontraron varias caravanas en llamas con alto potencial de propagación. Al menos dos personas, una de ellas menor de edad, tuvieron que ser atendidas, por inhalación de humo y por una crisis de ansiedad, respectivamente.

El responsable del camping Vendrell Platja, Ramon Orriols, explicó que el recinto ya operaba por la mañana con “relativa normalidad” y que están trabajando para atender las necesidades de los clientes “muy afectados” que han perdido sus pertenencias.

El camping se encontraba al 95% de su ocupación y la evacuación fue rápida y “ágil” al ser un “recinto abierto”, según Orriols. Sin embargo, algunos campistas la calificaron de “despropósito”, asegurando que se despertaron con “con las sirenas del camión de los bomberos” y denunciando la falta de aviso del personal y de salidas señalizadas. A causa del desalojo, los usuarios tuvieron que dormir al raso en el Passeig Marítim, aunque la mayoría pudieron volver a sus parcelas durante el día.

Sobre el posible origen del fuego, Orriols apuntó a una chispa en un punto de conexión eléctrica entre las caravanas, aunque pidió esperar a la investigación en curso para esclarecer las causas.

Descontrolados varios incendios en Tarifa, Zamora y Galicia

Varias partes de la Península siguen afectadas por nuevos incendios. En Tarifa, más de 2.000 personas fueron desalojadas de viviendas, hoteles y playas después de un fuego declarado ayer por la tarde en el paraje Sierra de la Plata de Zahara. En Zamora, el incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, que el domingo obligó a desalojar a unos 850 vecinos, se complicó ayer por la tarde por el viento, lo que obligó a evacuar por segunda vez a los vecinos de Congosta y confinar a los de Ayoó de Vidriales.

En Galicia, el incendio forestal de Chandrexa de Queixa (Ourense), que sigue sin control desde el viernes, ha quemado ya 2.000 hectáreas, mientras que el fuego de Carcastillo (Navarra), activo desde el sábado, ya está perimetrado y estabilizado. Asimismo, un hombre tuvo que ser atendido con quemaduras en el 98% del cuerpo por culpa de un incendio en Tres Cantos (Madrid).

Finalmente, al menos 20 personas han resultado heridas en Portugal, que sufre una ola de incendios en el norte del país. Hay declarados al menos 45 incendios rurales, que movilizan a 2.300 efectivos, 700 medios terrestres y 22 aéreos.